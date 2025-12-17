China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün 16 Aralık 2025 Salı geceki dayanışma etkinliğinde coşkulu anlar yaşandı.

Kulübün geçmişinden günümüze hizmet verenlerin davetli olduğu gecede dayanışma örneği verilirken kulübe gelir kaynağı da sağlandı.

Son yıllarda China Bazaar sponsorluğu kulübe güç katıyor. Bu yıl sponsor Choudhry ailesinden başkan Zebb Choudhry kulübe büyük hedefler gösteriyor.

İlk hedef futbol takımını iyi yerlere taşımaktı. Geçen yıl en üst ligde dördüncülük geldi. Bu yıl ise şampiyonluk hedefindeki takımın 13.haftadaki yeri ikinci sıra.

İkinci hedefte altyapı vardı. O konuda da ilerlemeler kaydediliyor.

Üçüncü hedefte arazi tahsisi ve tesis yapımı var. Bu konuda istenilen arazinin verilmesi bekleniyor.

Zebb Choudhry başkanlığındaki yönetimin dördüncü hedef seçtiği dayanışma, büyük katılımla gerçekleşti.

73 yıllık kulübe katkı koyanların tümü değilse bile büyük çoğunluğunun katılımı sağlandı. Hayatta olmayan bir kısım başkanın da temsilcileri oradaydı.

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı kulübüne hizmet verenleri hatırlamak önemli. Bu geceyi düzenleyenleri kutlarım.

1952 yılından günümüze kadar görev yapan başkanların isimlerini hatırlatmakta yarar var.

GÖREV SIRASIYLA BAŞKANLAR

Mehmet Şakir (Bisikletçi), Mehmet Fikret, İlter Kırmızı, Rifat Şener, Yusuf Salih, Rifat Şener, Cahit Canberk, Vasfi Öz, Cahit Canberk, Vasfi Öz, Hüda Reis, Ziver Kutrafalı, Hüda Reis, Kamuran Haktanır, Hüda Reis, Küfi Birinci, Turgay Deniz, Mustafa Üstüner, Hüda Reis, Alpay Erosal, Cuma Erengin, Mazhar Iqbal Choudhry, Hasan Hocanın, Ertan Birinci, Tekin Birinci, Mehmet Sporcuoğlu, Hasan Birol Poyrazlı, Mehmet Kutluhan, Hüseyin Reis, Aydın Soyer, Hüseyin Reis, Mehmet Yenice, Tekin Birinci, Suma Zafer Choudhry, Sırdaş Kaptanoğlu, Osman Karamanlı, Zeeb Choudhry.