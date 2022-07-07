YonpaşDumlupınar’da yönetim görev dağılımı yaptı

Süper Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram tarafından oluşturulan yeni yönetim görev dağılımı yaptı.

Dumlupınar Kulübü tarafından yapılan açıklamada yönetim kurulu şu şekilde görev dağılımı yaptı:

Mehmet Evram- Başkan

Ali Gülhan - As Başkan ve Altyapılar Sorumlusu

Çağın Öztenay- Genel Sekreter

Hasan Hasoğlan- Mali İşler Sorumlusu

Mülki Çemender- A Takım Sorumlusu, KTFF Temsilcisi

Enver Faris - A Takım Sorumlusu

Asya Alpler- Koordinatör

Alper Güçlücan - U20, U16 ve U14 Sorumlusu

Mehmet Tozkoparan - U20, U16, U14, Saha ve Araç Sorumlusu

Özhan Monargalı - Lokal ve Envanter Sorumlusu

Harun Oza- Akademi Sorumlusu

Ozan Günalp - Akademi Sorumlusu

Fırat Mandralı- Reklam İşleri Sorumlusu

Sertan Özal- Ulaşım & Lojistik Sorumlusu

Şerif Oy - Hukuk Danışmanı

Hüseyin Aranır- Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu

