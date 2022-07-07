YonpaşDumlupınar’da yönetim görev dağılımı yaptı

Süper Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram tarafından oluşturulan yeni yönetim görev dağılımı yaptı.
Dumlupınar Kulübü tarafından yapılan açıklamada yönetim kurulu şu şekilde görev dağılımı yaptı:
Mehmet Evram- Başkan
Ali Gülhan - As Başkan ve Altyapılar Sorumlusu
Çağın Öztenay- Genel Sekreter
Hasan Hasoğlan- Mali İşler Sorumlusu
Mülki Çemender- A Takım Sorumlusu, KTFF Temsilcisi
Enver Faris - A Takım Sorumlusu
Asya Alpler- Koordinatör
Alper Güçlücan - U20, U16 ve U14 Sorumlusu
Mehmet Tozkoparan - U20, U16, U14, Saha ve Araç Sorumlusu
Özhan Monargalı - Lokal ve Envanter Sorumlusu
Harun Oza- Akademi Sorumlusu
Ozan Günalp - Akademi Sorumlusu
Fırat Mandralı- Reklam İşleri Sorumlusu
Sertan Özal- Ulaşım & Lojistik Sorumlusu
Şerif Oy - Hukuk Danışmanı
Hüseyin Aranır- Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu
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