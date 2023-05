Yenicami camiasından Ali Özmen Safa yönetimine tepki

Yenicami taraftarları ve üyeleri Ali Özmen Safa yönetiminin transfer politikasına sert tepki gösterdi.

Futbolcuların satışından elde edilen meblağların ve devlet katkısının başkanın hesabına yattığı iddiasında bulunan siyah beyazlı üyeler yasal süreç dahil adım atılacağını, Safa'nın görevi bırakması çağrısında bulundular.

Yapılan açıklama şöyle;

" Yenicami Ağdelen Kulübü üyeleri ve taraftarları olarak üzülerek bu bildiriyi yayınlamak zorunda kaldığımızı belirtmek isteriz.

2 yıldır kulübümüzün başkanlığını yapan Sn. Ali Özmen Safa’nın öncelikle kulübümüze yaptığı maddi destekler için çok teşekkür ederiz.

Fakat teşekkür etmesini bildiğimiz gibi bu kulübün transferlerden gelen ücretlerin tabiri yerinde ise bakkal hesabı ile kulübün hesabına yatmadığını ve sn başkanın kendi şirket hesaplarına yatırdığını, hatta ve hatta son olarak KTFF’ den alınan katkı payının cros lu çek olmasına rağmen yine hesaba yatmadığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Herkesin bildiği gibi 2022-2023 sezonunun devre arasında bonservisli oyuncularımız Fırat Ersalan ve Yasin Açıkel’in 84.400 stg (seksen dört bin dörtyüz) toplamda 9 adet çek karşılığında Değirmenlik s.k ya satıldı. Yine ayni sezon 1 milyon tl ye Hasan Topaloğlu'nun satışından gelen çek in akıbetini merak etmekteyiz.

Bu çeklerin hiçbiri kulüp hesabına yatırılmadı.

Bilindiği üzere kulüpler dernekler yasası ile yönetildiği için kulüp adına yazılan hiçbir çekin kulüp hesabı dışında kullanılması yasadışıdır.

Bu konuda en yakın zamanda hukuki süreç için avukat ile görüşmelerimiz başlayacaktır.

Yine dernekler yasası ve kulub tüzüğü gereğince yönetim kurulu üyelerinin 12 kişi sayısı altında olması halinde mevcut yönetim düşmüş sayılmaktadır. Yenicami Y.K sı şu an başkan asbaşkan 2 sporcu sorumlusu ve 1 yk üyesi ile yürütülmekte, yine Kaymakamlığın belirlediği her yıl mali raporun kaymakamlığa sunulması işlemi hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir.

Fazla uzatmaya gerek olmadığını düşünmekteyim;

2 yıl önce göreve gelirken ‘ben oyuncu satıp kulübü zora sokmayacağım ne transfer gerekirse de yapacağım bu kulubu giderken kasasında para ve tesislerde ilerleme kaydeddirip ayrılacağım’ diyen Ali Özmen Safa'ya sormak isteriz,

Fırat, Yasin, Hascan satıldı, yerine kimi aldın veya alacan başkan ???

Tesislerde ilerleme oldu mu başkan? Elimizde kalan yer de gidiyor…

2 yılda harcadığın paranın fazlasını son yaptığın Hascan transferinde de çıkardın…

Şirketinden para çıktılarını kendi çekin ile yaptın girdileri Yenicami’nin çeklerini tefecilerde kırdırarak aldın…

Bırak kulübü batacaksa da biz batıralım oyuncu satıp sezonu geçireceksek sana ihtiyaç yok.

YENİCAMİ ağır taşdır..."

Yenicami taraftarları ve üyeleri