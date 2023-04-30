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Yeniboğaziçi gençleri şampiyon

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Yeniboğaziçi gençleri şampiyon
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Yeniboğaziçi A2 Takımı dün deplasmanda 13-0 kazandığı Lapta maçının ardından ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Yeniboğaziçi A2 Takımı bu şampiyonluk ile tarihinde genç takımlar düzeyinde 4. kere şampiyonluğa ulaşmış oldu.
Halil Erdoğuş'un antrenörlüğünde şampiyonluğa ulaşan Yeniboğaziçi A2 Takımı büyük başarı elde etti.
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