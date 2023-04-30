Yeniboğaziçi gençleri şampiyon

Yeniboğaziçi A2 Takımı dün deplasmanda 13-0 kazandığı Lapta maçının ardından ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.Yeniboğaziçi A2 Takımı bu şampiyonluk ile tarihinde genç takımlar düzeyinde 4. kere şampiyonluğa ulaşmış oldu.Halil Erdoğuş'un antrenörlüğünde şampiyonluğa ulaşan Yeniboğaziçi A2 Takımı büyük başarı elde etti.