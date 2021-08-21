Mağusa’da tenis zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon (KKTF),Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile işbirliğinde Mağusa’da çeşitli yaş gruplarındatenis turnuvaları düzenliyor.

ÜLKER STORE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenecek 8-9-10 yaş Ülker Store Cup, 26 Ağustos – 11 Eylül arasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde gerçekleşecek.

KATEGORİLER:

0-8 yaşlar

9 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler

10 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler.

SUERTE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenecek 12-14-16 yaş Suerte Cup 26 Ağustos – 11 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde gerçekleşecek.

KATEGORİLER:

12 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler

14 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler

16 yaş tek kız / tek erkek / çift kızlar / çift erkekler / karışık çiftler.

DAÜ CUP

KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenecek 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin-3 DAÜ Cup 26 Ağustos – 11 Eylül 2021 tarihleri arasında DAÜ kortlarında gerçekleşecek.

KATEGORİLER:

13+ Büyükler tek kadın / tek erkek / çift kadınlar / çift erkekler / karışık çiftler – Senyörler 30+, 40+, 50+ Tekler, 30+ ve 50+ Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.

