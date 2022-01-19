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Yeni Boğaziçi A2 Takımı Halil Erdoğuş’a emanet

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Yeni Boğaziçi A2 Takımı Halil Erdoğuş’a emanet
AKSA 1. Lig doğu bölgesi takımlarından Yeni Boğaziçi genç teknik direktörlerden Halil Erdoğuş’u A2 takımının başına getirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Yeni Boğaziçi Kulüp Başkanı Mehmeh tFahlioğluları’nın uzun vadeli hedefleri doğrultusunda A2 takımın başına deknik direktör ve Eğitimci olan Halil Erdoğuş’un getirildiği açıklandı.
Her yaş grubunda zirvede olan ve zirvede Kalıcı olarak kalmayı hedefleyen disiplinli ve sportmen nesiller yetiştirmek için uğraştıklarını söyleyen başkan Mehmet Fahlioğulları Halil Erdoğuş’a başarı diledi.
 
 
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