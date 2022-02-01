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Turkcell U-15 ligi heyecanı başladı

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Futbolda Turkcell U15 Ligi heyecanı dün oynanan 6 maçla başlarken günün en farklı skorunu K.Kaymaklı elde etti

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Turkcell U-15 ligi heyecanı başladı
KTFF tarafından düzenlenen Turkcell U15 Ligi resmen dün başladı.
8 grupta 37 takımın mücadele edeceği U-15 liglerinde dün oynanan 6 maçta en farklı skoru Küçük Kaymaklı U-15 takımı 8-0’lık skorla rakibi ChinaBazaar Gençlik Gücü karşısında aldı.
Ligin ilk gününde alınan sonuçlar şu şekilde;
ChinaBazaar Gençlik Gücü 0-8 Küçük Kaymaklı
Alayköy 4-11 Dikmen Gücü
GHE 1-1 Türk Ocağı
Merit Alsancak Yeşilova 0-5 Doğan Türk Birliği
Kaplıca Karadeniz 61 S.B 0-2 Larnaka Gençlerbirliği
SFC 1461 İskele Trabzon 5-2 SFC Boğaziçi

 
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