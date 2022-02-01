Koltuğun yeni sahibi Çetinkaya

Alt sıraların ise haftanın en karlısı birebir rakibi olan Çanakkale’yi mağlup eden Maraş oldu. Görneç ise devreye bir puanla başlayarak umutlandı.
Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul bu haftayı da boş geçmeyerekgol sayısını 20’ye yükseltti. 11 gollü Güvenç ile 10 gollü İlyas ve Ümitcan onu takip ediyorlar.
Haftanın Takımı: Çetinkaya
Tarihinde ilk kez 1. Lige düşen Çetinkaya takımı burada kalıcı olmamak adına ikinci devreye başlarken konuk olduğu lider Dörtyol’u devirerek iddiasını sürdürdü
Haftanın futbolcusu: Ertan (Çetinkaya)
Çetinkaya takımının abisi konumundaki Ertan yaşına rağmen oynadığı futbol ve attığı golle takımının galbiyetinde önemli rol sahibi oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Eralp Şerifoğlu (Yeni Boğaziçi)
Yeni Boğaziçi’nin deneyimli teknik direktörü Eralp Şerifoğlu yaptığı değişikliklerle oyunu hareketlendirerek galibiyet gollerini bulmasını sağladı
Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler
Zorlu SFC Dörtyol – Çetinkaya maçında skora etki edecek hata yapmayan ve kararları doğru olan HüseyyinEyyüpler haftanın hakemi olmayı hak etti
Haftanın Kare Ası:
Behiç(Çetinkaya) Okan(Esentepe) Cemil (Yeni Boğaziçi) Muhammet (Düzkaya)
Haftanın On Biri:
Ali Karal (Düzkaya) Okan (Esentepe) Yusuf (Çetinkaya) Tayfun (GG) Burak(Çetinkaya) Ramadan (Yeni Boğaziçi) Furkan(Düzkaya) Ertan(Çetinkaya) Cemil (Yeni Boğaziçi) Arda (Çetinkaya)
AKSA 1. Lig 16. Hafta sonuçları
Mormenekşe-Esentepe: 1- 1
Karşıyaka-M.Değirmenlik 1 - 1
Görneç-G.Birliği : 0 – 0
Çanakkale-Maraş 1 – 3
SFC Dörtyol-Çetinkaya 1 – 5
B.Bağcıl-M.Yeniboğaziçi 2 – 5
Düzkaya-Yalova : 2 – 0
ChinaBazaarG.Gücü-İncirli: 4 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|16
|10
|3
|3
|38
|17
|21
|33
|2.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|16
|10
|3
|3
|31
|14
|17
|33
|3.
|L. Gençler Birliği SK
|16
|10
|3
|3
|21
|13
|8
|33
|4.
|SFC Dörtyol SK
|16
|9
|5
|2
|44
|20
|24
|32
|5.
|Karşıyaka ASK
|16
|8
|4
|4
|36
|20
|16
|28
|6.
|Yeniboğaziçi DSK
|16
|7
|6
|3
|27
|21
|6
|27
|7.
|Miracle Değirmenlik SK
|16
|8
|3
|5
|25
|19
|6
|27
|8.
|Mormenekşe GBSK
|16
|5
|8
|3
|16
|19
|-3
|23
|9.
|Düzkaya KOSK
|16
|6
|3
|7
|17
|21
|-4
|21
|10.
|Esentepe KKSK
|16
|5
|5
|6
|26
|25
|1
|20
|11.
|Maraş GSK
|16
|6
|2
|8
|22
|29
|-7
|20
|12.
|Yalova SK
|16
|4
|5
|7
|17
|24
|-7
|17
|13.
|İncirli SK
|16
|4
|3
|9
|21
|34
|-13
|15
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|16
|3
|4
|9
|9
|26
|-17
|13
|15.
|Çanakkale TSK
|16
|2
|2
|12
|23
|36
|-13
|8
|16.
|Görneç KSK
|16
|0
|3
|13
|9
|44
|-35
|3
AKSA 1. Lig 17. Hafta maç programı:
M.Değirmenlik – SFC Dörtyol
G.Birliği – Düzkaya
Çetinkaya - Çanakkale
Maraş – ChinaBazaar Gençlik Gücü
Esentepe – B. Bağcıl
Yalova - Mormenekşe
İncirli – Görneç
Yeniboğaziçi - Karşıyaka