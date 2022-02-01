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Koltuğun yeni sahibi Çetinkaya

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Koltuğun yeni sahibi Çetinkaya
AKSA Birinci Lig’inikinci devresi geçtiğimiz hafta sonu oynanan 9 karşılaşmayla başladı.İlk devrenin lideri SFC Dörtyol, konuk ettiği takipçisi Çetinkaya’ya farklı mağlup olarak koltuğunu da Çetinkaya’ya bıraktı. Zirve yarışının iddialı takımlarından ChinaBazaar Gençlik Gücü konuk ettiği İncirli’yi mağlup ederek zirveyi yakından takibe devam ederken, Gençler Birliği ise ligin dibinde yer alan Görneç ile golsüz berabere kalarak lider olma şansını kaçırdı. Karşıyaka ile MiracleDeğirmenlik’in berabere kalmaları sonrasında Yeni Boğaziçi,Bağcıldeplasmanından galip dönerek play-off hattı içine girdi.
Alt sıraların ise haftanın en karlısı birebir rakibi olan Çanakkale’yi mağlup eden Maraş oldu. Görneç ise devreye bir puanla başlayarak umutlandı.
Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul bu haftayı da boş geçmeyerekgol sayısını 20’ye yükseltti. 11 gollü Güvenç ile 10 gollü İlyas ve Ümitcan onu takip ediyorlar.


Haftanın Takımı: Çetinkaya
Tarihinde ilk kez 1. Lige düşen Çetinkaya takımı burada kalıcı olmamak adına ikinci devreye başlarken konuk olduğu lider Dörtyol’u devirerek iddiasını sürdürdü
 

Haftanın futbolcusu: Ertan (Çetinkaya)
Çetinkaya takımının abisi konumundaki Ertan yaşına rağmen oynadığı futbol ve attığı golle takımının galbiyetinde önemli rol sahibi oldu
 
Haftanın Teknik Direktörü: Eralp Şerifoğlu (Yeni Boğaziçi)
Yeni Boğaziçi’nin deneyimli teknik direktörü Eralp Şerifoğlu yaptığı değişikliklerle oyunu hareketlendirerek galibiyet gollerini bulmasını sağladı
 
Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler
Zorlu SFC Dörtyol – Çetinkaya maçında skora etki edecek hata yapmayan ve kararları doğru olan HüseyyinEyyüpler haftanın hakemi olmayı hak etti
 
Haftanın Kare Ası:
Behiç(Çetinkaya) Okan(Esentepe) Cemil (Yeni Boğaziçi)  Muhammet (Düzkaya)
 
Haftanın On Biri:
Ali Karal (Düzkaya) Okan (Esentepe) Yusuf (Çetinkaya) Tayfun (GG) Burak(Çetinkaya) Ramadan (Yeni Boğaziçi) Furkan(Düzkaya) Ertan(Çetinkaya) Cemil (Yeni Boğaziçi) Arda (Çetinkaya)


 
AKSA 1. Lig 16. Hafta sonuçları
Mormenekşe-Esentepe: 1- 1
Karşıyaka-M.Değirmenlik 1 - 1
Görneç-G.Birliği : 0 – 0
Çanakkale-Maraş 1 – 3
SFC Dörtyol-Çetinkaya 1 – 5
B.Bağcıl-M.Yeniboğaziçi 2 – 5
Düzkaya-Yalova : 2 – 0
ChinaBazaarG.Gücü-İncirli: 4 – 1
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 16 10 3 3 38 17 21 33
2. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 16 10 3 3 31 14 17 33
3. L. Gençler Birliği SK 16 10 3 3 21 13 8 33
4. SFC Dörtyol SK 16 9 5 2 44 20 24 32
5. Karşıyaka ASK 16 8 4 4 36 20 16 28
6. Yeniboğaziçi DSK 16 7 6 3 27 21 6 27
7. Miracle Değirmenlik SK 16 8 3 5 25 19 6 27
8. Mormenekşe GBSK 16 5 8 3 16 19 -3 23
9. Düzkaya KOSK 16 6 3 7 17 21 -4 21
10. Esentepe KKSK 16 5 5 6 26 25 1 20
11. Maraş GSK 16 6 2 8 22 29 -7 20
12. Yalova SK 16 4 5 7 17 24 -7 17
13. İncirli SK 16 4 3 9 21 34 -13 15
14. Bostancı Bağcıl SK 16 3 4 9 9 26 -17 13
15. Çanakkale TSK 16 2 2 12 23 36 -13 8
16. Görneç KSK 16 0 3 13 9 44 -35 3
 
 
AKSA 1. Lig 17. Hafta maç programı:
M.Değirmenlik – SFC Dörtyol
G.Birliği – Düzkaya
Çetinkaya - Çanakkale
Maraş – ChinaBazaar Gençlik Gücü
Esentepe – B. Bağcıl
Yalova - Mormenekşe
İncirli – Görneç
Yeniboğaziçi - Karşıyaka
 
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