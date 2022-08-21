Trabzonspor, Antalya'da şok yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti.

Mücadele, 5-2'lik Fraport TAV Antalyaspor üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta perde 14. dakikada açıldı. Fernando'nun vuruşu ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 40'ı gösterirken kazanılan penaltıda Wright, farkı ikiye çıkardı.

Bu golden kısa süre sonra, ilk yarının duraklama anlarında Enis Bardhi durumu 2-1'e getirdi.

Makedon yıldız, 73'te bir kez daha sahne aldı ve skoru 2-2'ye taşıdı.

Maçın 81 ve 90+6. dakikalarında sahneye Gökdeniz Bayrakdar çıktı.

90+7'de Wright'ın vuruşu savunmadan sekerek filelerle buluştu ve skoru belirledi: 5-2.

Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor puanını 6'ya yükseltirken, son şampiyon Trabzonspor da 6 puanda kaldı.