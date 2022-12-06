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Süper Lig ikiye bölündü

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Süper Ligde ilk devrenin son 4 haftasına girilirken lig üsttekiler ve alttakiler olarak ikiye bölünmüş durumda

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Süper Lig ikiye bölündü
İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Ligin 11. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlanırken, ilk devrenin son 4 haftasına girilirken lig üsttekiler ve alttakiler olarak ikiye bölünmüş durumda. Ligde ilk 8 sırada bulunan takımlar üst sıralar için mücadele ederken, 9. sıradan son sıradaki takıma kadar olan takımlar ise alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.
Haftaya ikinci sıradaki Mesarya takımı ile 7 puan farkla giren MTG konuk ettiği Mesarya karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2 galip ayrılarak geridekileriyle puan farkını korumayı bildi. İkinci sırayı paylaşan takımlardan olan Yenicami ile Cihangir takımları haftayı deplasman galibiyetleriyle kapatarak takibe devam ettiler.
Bu hafta Süper Lig’de  oynanan 8 karşılaşmadan 4 tanesini deplasman, 3 tanesini ev sahibi takımlar kazanırken bir maç beraberlikle sonuçlandı.
Aksa Süper Ligin 11. Haftasında golsüz karşılama oynanamazken kale ağları tam 31 kez havalanarak sezonun en gollü haftalarından biri oldu.  Bu haftanın en farklı galibiyetini Lefke takımı Kaymaklı deplasmanından 4 -0’lık skorla elde etti.
Ligde gol krallığı yarışında nefes kesen mücadele devam ediyor. Cihangir futbolcusu MuhittinTümbül attığı penaltı golüyle 8 gole ulaşarak liderlik koltuğuna otururken, onu 8’er golle MTG’den Şenol Şoför ve China B. Gençlik Gücü’nden CharltonMashumba takip ediyor.
Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 maçta 32 sarı kart gösterilirken, iki de kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartları Yeşilova’dan Eyüp, Değirmenlik’ten ise Semih görürken, en az sarı kart ise bir kart ile K.Kaymaklı – Lefke maçı oldu.
 

Haftanın takımı: Yenicami
Süper Ligde geçtiğimiz sezonlarda üst sıralarda mücadele eden Merit A. Yeşilova gibi zorlu deplasmandan 3 – 2’lik galibiyetle ayrılarak üst sıralarda kalacağını sinyalini veren Yenicami haftanı takımı oldu.
 
Haftanın Futbolcusu: Burak Koçar (Miracle Değirmenlik)
Konuk ettikleri Göçmenköy karşısında hat-trick yaparak takımının 5-2’lik galibiyetinde başrol oynayan Miracle Değirmenlik futbolcusu Burak Koçar haftanın futbolcusu oldu.
 

Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu(MTG)
Zorlu Mesarya takımı karşısında son 7 dakikaya 2-0 geride giren Mağusa Türk Gücü'nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, ikinci devrede yaptığı değişikliklerle maçı 3-2 kazanmayı başardı ve bu haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
 

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Türk Ocağı – Hamitköy)
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım olan Türk Ocağı ile Hamitköy arasındaki zorlu mücadelede yerinde skora etki etmeyecek kararları ve yardımcılarıyla iyi anlaşması nedeniyle Emre Öztaşlı haftanın hakemi olmayı hak etti.
 
Haftanın Kare ası:
Ufuk (MTG), Aziz Özsakallı(Lefke), Fırat(Yenicami), Hüseyin Deynekli (M. Değirmenlik)
 
Haftanın Onbiri:
Hüseyin (T. Ocağı), Nurettin(Cihangir), Emin(DTB), Uğur(MTG), Erol(Cihangir), Barkın (M.Değirmenlik), Mehmet Ç.(Yenicami), Arif(MTG), Yılmaz(Lefke), Babacar(Cihangir), Burak (M. Değirmenlik)
 
Aksa Süper Lig 11. Hafta sonuçları
Türk Ocağı-Hamitköy:                   2 – 0
MağusaT.Gücü-Mesarya:            3 – 2
Gönyeli-Yonpaş Dumlupınar:     1 – 1
ChinaB.G.Gücü-Cihangir:             1 – 3
K.Kaymaklı-Lefke:                          0 – 4
M.Değirmenlik-Göçmenköy:     5 – 2
MeritA.Yeşilova-Yenicami:          2 – 3
Çetinkaya-Doğan T.Birliği:           0 – 2
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 11 10 1 0 35 6 29 31
2. Yenicami AK 11 7 3 1 24 12 12 24
3. Cihangir GSK 11 7 3 1 24 13 11 24
4. Miracle Değirmenlik SK 11 7 2 2 24 14 10 23
5. Mesarya SK 11 6 3 2 16 7 9 21
6. Doğan Türk Birliği 11 6 2 3 25 11 14 20
7. Lefke TSK 11 6 1 4 16 13 3 19
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 11 5 4 2 15 12 3 19
9. Küçük Kaymaklı TSK 11 3 2 6 12 20 -8 11
10. Türk Ocağı Limasol 11 3 0 8 12 19 -7 9
11. Göçmenköy İYSK 11 2 3 6 12 23 -11 9
12. Merit Alsancak Yeşilova SK 11 2 3 6 11 22 -11 9
13. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 11 2 2 7 14 22 -8 8
14. Çetinkaya TSK 11 2 2 7 7 22 -15 8
15. Gönyeli SK 11 2 1 8 10 30 -20 7
16. Hamitköy ŞHSK 11 1 2 8 7 18 -11 5
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