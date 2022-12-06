Süper Lig ikiye bölündü

Süper Ligde ilk devrenin son 4 haftasına girilirken lig üsttekiler ve alttakiler olarak ikiye bölünmüş durumda

İbrahim DALOĞLUAksa Süper Ligin 11. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlanırken, ilk devrenin son 4 haftasına girilirken lig üsttekiler ve alttakiler olarak ikiye bölünmüş durumda. Ligde ilk 8 sırada bulunan takımlar üst sıralar için mücadele ederken, 9. sıradan son sıradaki takıma kadar olan takımlar ise alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.Haftaya ikinci sıradaki Mesarya takımı ile 7 puan farkla giren MTG konuk ettiği Mesarya karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2 galip ayrılarak geridekileriyle puan farkını korumayı bildi. İkinci sırayı paylaşan takımlardan olan Yenicami ile Cihangir takımları haftayı deplasman galibiyetleriyle kapatarak takibe devam ettiler.Bu hafta Süper Lig’de oynanan 8 karşılaşmadan 4 tanesini deplasman, 3 tanesini ev sahibi takımlar kazanırken bir maç beraberlikle sonuçlandı.Aksa Süper Ligin 11. Haftasında golsüz karşılama oynanamazken kale ağları tam 31 kez havalanarak sezonun en gollü haftalarından biri oldu. Bu haftanın en farklı galibiyetini Lefke takımı Kaymaklı deplasmanından 4 -0’lık skorla elde etti.Ligde gol krallığı yarışında nefes kesen mücadele devam ediyor. Cihangir futbolcusu MuhittinTümbül attığı penaltı golüyle 8 gole ulaşarak liderlik koltuğuna otururken, onu 8’er golle MTG’den Şenol Şoför ve China B. Gençlik Gücü’nden CharltonMashumba takip ediyor.Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 maçta 32 sarı kart gösterilirken, iki de kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartları Yeşilova’dan Eyüp, Değirmenlik’ten ise Semih görürken, en az sarı kart ise bir kart ile K.Kaymaklı – Lefke maçı oldu.Süper Ligde geçtiğimiz sezonlarda üst sıralarda mücadele eden Merit A. Yeşilova gibi zorlu deplasmandan 3 – 2’lik galibiyetle ayrılarak üst sıralarda kalacağını sinyalini veren Yenicami haftanı takımı oldu.Konuk ettikleri Göçmenköy karşısında hat-trick yaparak takımının 5-2’lik galibiyetinde başrol oynayan Miracle Değirmenlik futbolcusu Burak Koçar haftanın futbolcusu oldu.Zorlu Mesarya takımı karşısında son 7 dakikaya 2-0 geride giren Mağusa Türk Gücü'nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, ikinci devrede yaptığı değişikliklerle maçı 3-2 kazanmayı başardı ve bu haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım olan Türk Ocağı ile Hamitköy arasındaki zorlu mücadelede yerinde skora etki etmeyecek kararları ve yardımcılarıyla iyi anlaşması nedeniyle Emre Öztaşlı haftanın hakemi olmayı hak etti.Ufuk (MTG), Aziz Özsakallı(Lefke), Fırat(Yenicami), Hüseyin Deynekli (M. Değirmenlik)Hüseyin (T. Ocağı), Nurettin(Cihangir), Emin(DTB), Uğur(MTG), Erol(Cihangir), Barkın (M.Değirmenlik), Mehmet Ç.(Yenicami), Arif(MTG), Yılmaz(Lefke), Babacar(Cihangir), Burak (M. Değirmenlik)Aksa Süper Lig 11. Hafta sonuçlarıTürk Ocağı-Hamitköy: 2 – 0MağusaT.Gücü-Mesarya: 3 – 2Gönyeli-Yonpaş Dumlupınar: 1 – 1ChinaB.G.Gücü-Cihangir: 1 – 3K.Kaymaklı-Lefke: 0 – 4M.Değirmenlik-Göçmenköy: 5 – 2MeritA.Yeşilova-Yenicami: 2 – 3Çetinkaya-Doğan T.Birliği: 0 – 2