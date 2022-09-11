Sivas'ta kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Yine galibiyetle tanışamayan Demir Grup Sivasspor, puanını 4'e yükseltti. İstanbulspor ise puanını 4 yaptı.

GOL İstanbulspor 64. dakikada 1-0 öne geçti. Ethemi'nin ceza yayı sol çaprazından sert vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

GOL 80. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Sabia'nın ceza yayı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Sabia'nın uzak direğe ortasında Goutas, topu kafayla içeri doldurdu. Pozisyonu takip eden Ulvestad'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.



