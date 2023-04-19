Şampiyon MTG

Aksa Süper Ligin 27. haftasına 11 puan farkla lider giren Mağusa Türk Gücü bugün konuk ettiği Göçmenköy'ü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Göçmenköy'ü 1-0 mağlup eden Mağusa Türk Gücü, üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etti.

1955 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarihinde bunu tek başaran ekip 1986 ile 1990 yılları arasında Baf Ülkü Yurdu olmuştu.

Ülkü Yurdu’nun bu rekoruna ortak olan MTG ayrıca ulaştığığı 12. şampiyonlukla her dört şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması ile birlikte formasına üçüncü yıldızı da taktı.

