Ocak, Orçun Volkan'a emanet

Yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edecek olan Türk Ocağı’nda teknik direktörlük görevine Orçun Volkan’ı getirildi.

Geçen sezon Binatlı’da başarıyla görev yapan Orçun Volkan ile üç haftadır teknik direktörlük için görüşmeler sürdüren Ezel Kaynak başkanlığındaki yönetim kurulu, başarılı teknik adamla el sıkıştı.

Yeniden Süper Lig’e dönmek için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı siyahlılar, Orçun Volkan yönetiminde hedefe varmak isteyecekler.

Orçun Volkan’ın yardımcılığını Serdar Özsönmezer yapacak