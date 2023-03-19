Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Serkan Ekşici, Hakan Gök.
Mormenekşe: Doğuhan, Abbas, Mustafa, Aykut(Tugay), Aziz, Burak(Sami), İrfan(Mehmetali), Gökay, Rıdvan(Ertan), Cemil(Ahmet Can), Erhan.
İncirli: Selahattin, Doğukan, Orhan, Salih(Osman), Sezer, Halit(İsmail), Hüseyin(Aytaç), Volkan, Mustafa, Fatih(Ozan), Tughan(Vedat).
Goller: Dk. 8, 55 ve 70 Erhan, Dk. 20 Cemil(Mormenekşe), Dk. 42 Volkan(Pen)., Dk. 78 Vedat(İncirli)
İBRAHİM DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 21. Hafta mücadelesinde play-off oynama isteyen Mormenekşe ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen İncirli arasındaki mücadelenin galibi 4-2’lik skorla ev sahibi Mormenekşe oldu.
Dk. 8 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında İrfan'ın pasıyla hareketlenen Erhan defansın ofsayt gerekçesiyle duraklaması sonrasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ve topu köşede n ağlarla buluşturdu. 1-0
Dk.20 Mormenekşe'de orta alanda topla buluşan Gökay pasıyla defans arkasına sarkan Cemil'i topla buluşturdu. Cemil de önünü boşaltarak düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Dk.34 Organize gelişen İncirli atağında Tunahan'ın pasıyla topla buluşan Volkan önünü boşaltarak şutunda top kaleci Doğuhan’da kaldı.
Dk.42 İncirli defansı uzun gönderdiği topa hareketlenen Fatih ile Mormenekşe defansından Abbas'ın mücadelesinde Fatih ceza alanında yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Volkan topu ağlarla buluşturdu.2-1
Dk. 48 Organize gelişen Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Cemil son çizgide ortasını yaptı. İyi yükselen Erhan'ın kafa vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.
Dk.55 Mormenekşe'nin organize gelişen atağında Gökay'ın pasıyla topla buluşan Rıdvan'ın altı pas üzerinde topa ayak koyan Erhan topu ağlara gönderdi.3-1
Dk.70 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Cemil İncirli ceza sahasına girerken geriye kestiği topla buluşan Erhan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-1
Dk.78 Mormenekşe defansında yapılan hata sonucunda topu kapan Vedat kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 4-2
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Mormenekşe 4 - İncirli 2 şeklinde tamamlandı.
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