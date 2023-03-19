Güzelyurt derbisinde kazanan yok

Stad: Güzelyurt Üner Berkalp
Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Rıdvan Çetinkaya
Baf Ülkü Yurdu: Onurhan, Hasan, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yorulmaz, Ali Kemal, Salih, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, İbrahim, Osman, Yahya
Yalova: Kıvanç, Çağan, Hakan, Zafer, Muammer, İltaç, Sergülen, Cevdet, İbrahim, Civan, Zekai
Goller: Dk 79 Hasan Sedatgil Dk 83 Mustafa Gardiyanoğlu (BÜY)Dk 38 Zekai Serdar Dk 61 Muammer Tip (Yalova)
Niyazi Ergülen
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Aksa Birinci Ligi 21. hafta maçında konuk takım Yalova maça hızlı başladı ve 38. dakikada Zekai ile 1-0 öne geçerek soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci devrede Yalova etkili futbolunu sürdürdü ve 61. dakikada Muammer Tip ile 2-0 öne geçti.
Baf Ülkü Yurdu oyunu bırakmadı 79 da Hasan Sedatgil ile farkı 1 e indirdi 83 de ise Mustafa Gardiyanoğlu maça eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 tamamlandı.
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