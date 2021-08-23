Mormenekşe'de başkan Menekşeli

AKSA Birinci Ligde yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek olan Mormenekşe'de yapılan olağan genel kurul sonucunda kulübün yeni başkan ve yönetimi de belli oldu.

Divan başkanlığını Mehmet Meneķşeli'nin, üyeliklerini ise Halil Erdoğuş ve Hüseyin Menekşeli'nin yaptığı olağan genel kurulda üyelerin tam desteğiyle camianın güçlü ismi Metin Meneķşeli kulübün yeni başkanı oldu.

Metin Menekşeli geçmişte yıllarca başkanlık yaptığı ve önemli başarılar yaşattığı kulübüne yıllardır dışarıdan destek vermeye devam ediyordu.