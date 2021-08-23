banner583
21 0
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
20 0
 
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
34 0
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
27 0
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
43 0
Koronavirüs ilacı geliyor
Koronavirüs ilacı geliyor
1.5B 0
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
13 0
banner661

Üniversite Sporları Federasyonunda genel kurul zamanı

banner476

banner666
Üniversite Sporları Federasyonunda genel kurul zamanı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu (KKTCUSF)seçimli olağan genel kurulu 1 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de KKTCUSF idari binasında gerçekleşecek.
Hüseyin Aşkın Kınacı’nın başkanlığını yaptığı KKTCUSF tarafından yapılan açıklamada “Başkan adaylarının gerekli evrakları ile birlikte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar federasyon sekreterliğine yazılıbaşvuru yapmaları gerekmektedir.  
2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu Federasyon tüzüğündeki üyelik şartlarını yerine getirmiş olan 14 üniversitenin katılımı ile gerçekleşecektir.” ifadeleri kullanıldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.