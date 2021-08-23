Üniversite Sporları Federasyonunda genel kurul zamanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu (KKTCUSF)seçimli olağan genel kurulu 1 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de KKTCUSF idari binasında gerçekleşecek.

Hüseyin Aşkın Kınacı’nın başkanlığını yaptığı KKTCUSF tarafından yapılan açıklamada “Başkan adaylarının gerekli evrakları ile birlikte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar federasyon sekreterliğine yazılıbaşvuru yapmaları gerekmektedir.

2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu Federasyon tüzüğündeki üyelik şartlarını yerine getirmiş olan 14 üniversitenin katılımı ile gerçekleşecektir.” ifadeleri kullanıldı.

