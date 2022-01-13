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Mesarya’dan bir bomba daha

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AKSA Süper Lig’in sarı kırmızılı ekibi Mesarya Türk Ocağı’ndan Ertaç, Bilal ve Remzi'nin ardından Candy'i de transfer etti

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Mesarya’dan bir bomba daha
Sezon başında Lefke’den Türk Ocağı takımına transfer olan ve ilk devrede Türk Ocağı’na önemli katkı koyan Candy, Mesarya’ya imzayı attı.
AKSA Süper Ligin ilk devresinde başarılı bir performans sergileyen Candy'nin yeni adresi Mesarya oldu.
Sarı kırmızılılar, Ertaç, Bilal ve Remzi'nin ardından Candy'i de kadrosuna kattı.
Candy kendisini Mesarya'lı yapan imzayı attıktan sonra Mağusa’da kampta bulunan takımla birlikte dün ilk idmanını yaptı. Candy, teknik direktör Nazım Aktunç’la tanışarak takımla antrenmana katıldı.
 
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