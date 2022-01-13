Mesarya’dan bir bomba daha

Sezon başında Lefke’den Türk Ocağı takımına transfer olan ve ilk devrede Türk Ocağı’na önemli katkı koyan Candy, Mesarya’ya imzayı attı.
AKSA Süper Ligin ilk devresinde başarılı bir performans sergileyen Candy'nin yeni adresi Mesarya oldu.
Sarı kırmızılılar, Ertaç, Bilal ve Remzi'nin ardından Candy'i de kadrosuna kattı.
Candy kendisini Mesarya'lı yapan imzayı attıktan sonra Mağusa’da kampta bulunan takımla birlikte dün ilk idmanını yaptı. Candy, teknik direktör Nazım Aktunç’la tanışarak takımla antrenmana katıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.