banner583
banner590
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
26 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
25 0
 
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
246 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
24 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
19 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
18 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
25 0
banner529
banner570

Medipol Başakşehir nefes aldı

banner476

Süper Lig'in 17. haftasında MedipolBaşakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, ligde 7 maç sonra 3 puana uzandı

Medipol Başakşehir nefes aldı
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 7 haftalık galibiyet özlemine son verdi.
Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 40. dakikada Norveçli oyuncu FredrikGulbrandsen attı.
Ligde son 7 maçın 4'ünü kaybeden 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan MedipolBaşakşehir, 7 hafta sonra 3 puanı kazandı.
İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, iki maç sonra mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.
MedipolBaşakşehir bir sonraki maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.