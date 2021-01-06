Medipol Başakşehir nefes aldı

Süper Lig'in 17. haftasında MedipolBaşakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, ligde 7 maç sonra 3 puana uzandı

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 7 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 40. dakikada Norveçli oyuncu FredrikGulbrandsen attı.

Ligde son 7 maçın 4'ünü kaybeden 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan MedipolBaşakşehir, 7 hafta sonra 3 puanı kazandı.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, iki maç sonra mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

MedipolBaşakşehir bir sonraki maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

