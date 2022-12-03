Mağusa Türk Gücü’nden müthiş geri dönüş

Rakibi Mesarya karşısında 2 farklı geriye düşen Mağusa Türk Gücü, son dakikalarda arka arkaya bulduğu 3 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı

Yer: MağusaDr. Fazıl Küçük Stadı.Hakemler: Kerem Eran-Sertan Alkın-Berk BağrıkaraMağusa Türk Gücü: Ufuk-E.Kuvvetlişahin-Bünyamin-Issac(Emre Özsin)-Mehmet Gürlü (M.Salk) –Mehmet Erol-Ünal-Arif(Lawrance)-Şenol-Uğur-Eray(M.Pote)Mesarya:M.Özenalp-Çağrı(Eren)-Abdullah(Hüseyin)-Yusuf-Sinan-Okan(H.Adal)-I.Çıdamlı-Salahi-Ahmet-M.Yaşınses(M.Ayker)-Quentin DebıutoGoller: Dk. 82 M.Pote, dk. 85 Uğur, dk. 90 Arif(MTG),Dk. 25 E. Kuvvetlişahin(kendi kalesine), dk. 67 Okan(Mesarya)Aksa Süper Ligin 11. Haftasında lider Mağusa Türk Gücü ile takipçilerinden Mesarya arasındaki zorlu karşılaşmada Mağusa Türk Gücü 2 -0 geriye düşmesine karşın oyundan kopmayarak son 10 içinde bulduğu 3 golle sahadan 3 -2 galip ayrıldı.25. dakikada gelişen Mesarya atağında kaleci Ufuk ile E. Kuvvetlişahin’in anlaşmazlığında Emre’ye çarpan top kalecinin bacakları arasından ağlara gidince Mesarya 1-0 öne geçti.39. dakikadaki Mağusa Türk Gücü atağında Uğur’un pasında Şenol sert vurdu ancak kaleci Mehmet zamanında kalesini terk ederek rakibine gol şansı tanımadı.42. dakikada gelişen Mesarya atağında Ahmet Kara’nın vuruşunda top kaleciden döndü, bir kez daha vurdu top bu kez kaleci Ufuk’ta kaldı.62. dakikadaki Mağusa Türk Gücü atağında M.Erol’un ortasında Pote topu kafa ile aşırttı, Şenol tamamlamak istedi top üstten auta gitti.67. dakikada fark 2’ye çıktı. Bu dakikada gelişen atakta Quentin Debouto’nun pasında arka direkte topu iyi takip eden Okan Mesarya’yı 2-0 öne geçiren golü attı.82. dakikada sağdan Mağusa Türk Gücü atağında E. Özsin’in ortasında. M. Pote topu filelere göndererek skoru 2-1’e taşıdı.85. dakikada skora denge geldi. Yine sağ taraftan yapılan ortada Uğur’un şık kafa vuruşunda top ağlarla buluştu Mağusa Türk Gücü skoru 2-2 yaptı.Baskısını sürdüren Mağusa Türk Gücü 90. dakikada yine E. Özsin’in sağdan ortasında defanstan seken topa Arif mükemmel vurdu ve takımını 3-2 galibiyete taşıdı.Maç da bu skorla sona erdi.