Kritik maçın hakemi Uğurlu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu. Haftanın kritik müsabakalarından Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
27. haftada oynanacak karşılaşmalar ve bu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler listesi şu şekilde:
26 Şubat Cuma
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Beşiktaş - Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
27 Şubat Cumartesi
Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
AtakaşHatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
Fraport-TAV Antalyaspor - MedipolBaşakşehir: Fırat Aydınus
Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
28 Şubat Pazar
Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
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