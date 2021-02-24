Kritik maçın hakemi Uğurlu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu. Haftanın kritik müsabakalarından Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

27. haftada oynanacak karşılaşmalar ve bu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler listesi şu şekilde:

26 Şubat Cuma

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 Şubat Cumartesi

Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

AtakaşHatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

Fraport-TAV Antalyaspor - MedipolBaşakşehir: Fırat Aydınus

Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar

Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

