Konyar’ın gözü KKTC’li futbolcularda

Yaşamını İngiltere’de sürdüren Kıbrıslı Türk menajer Erdem Konyar, oyuncu menajerliğine geri dönüyor

Aziz AZİZOĞLU

Ülkemize getirdiği yabancı oyuncular ve yurt dışında temsilciliklerini yaptığı önemli futbolcularla adını duyuran Kıbrıslı Türk menajer Erdem Konyar, 6 yıldır yürüttüğü futbol direktörlüğü görevinin ardından, yeniden futbolcu menajerliğine dönme kararı aldı.

Geçmişte Fenerbahçe forması da giyen Nijeryalı golcü oyuncu Emmanuel Emenike, geçmişte ülkemizde Yenicami forması giyen, şu aralar Slavia Prag formasıyla transferin gözdelerinden birisi olan Peter Olayinka ve Türkiye’nin birçok takımında forma giyen oyuncuların menajerliklerini yürüten Erdem Konyar, altı yıl önce İngiltere 2.Lig ekibi Crawley Town’un futbol direktörü olması nedeniyle menajerliğe ara vermişti.

KONYAR: “GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUM”

Yeniden futbolcu menajerliğine dönme kararı alan ve özellikle Türkiye’deki birçok kulüple ciddi bağlantıları bulunan Erdem Konyar, KKTC’li genç ve gelecek vaat eden futbolcuların önünü açmak için ciddi bir çalışma içerisine gireceğini ve KKTC’deki yakın dostlarından, belirledikleri oyuncuları takip etmeleri için talepte bulunduğunu söyledi.

KKTC’de pandemi ve ekonomik kriz sebebiyle birçok futbolcunun gelecek kaygısı yaşadığını çok iyi bildiğini ve sürekli olarak yakın dostları aracılığıyla ülkedeki duruma hakkında bilgi aldığını aktaran Konyar, gençlerin dışa açılımı ve kariyer planlamalarında onlara yardımcı olmak istediğini anlattı. Geçmişte de bu adımları attığını söyleyen Konyar, KKTC’li gençlerin dışa açılım konusunda pek istekli olmadıklarını gördüğünü belirtti. Konyar, genç ve başarılı oyuncuların artık dışa açılmaları gerektiğini, kendisinin de onlara yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

CRAWLEY TOWN, AMERİKALI’LARA SATILDI

Türkiyeli iş adamı Ziya Eren’in sahibi olduğu İngiltere 2.Lig ekibi Crawley Town’un hisselerine de ortak olan Erdem Konyar, altı yıl boyunca başarılı bir şekilde yönettikleri, İngiltere FA Cup’ta Premier Lig ekipleri Leeds Utd ve Norwich City gibi takımları eleme başarısı gösterdikleri Crawley Town’u Amerikan şirketi Wagami United’a sattıklarını açıkladı.

Konyar yaptığı açıklamada, çok başarılı geçen altı yıllık futbol direktörlüğünden sonra yeniden oyuncu menajerliğine dönme kararının ardından heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

