Mevlevi tarih yazdı

BTM 2.Lig'de Play-Off final karşılaşmalarından biri olan Aslanköy – Mevlevi mücadelesinin normal süresi 3 – 3 eşitlikle tamamlanınca maçın galibi penaltı atışları sonunda Mevlevi oldu ve tarihinde ilk kez BTM 1. Lig’de oynama başarısını elde etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de Play-Off final karşılaşmalarından biri olan Aslanköy – Mevlevi mücadelesinin galibi penaltı atışları sonunda Mevlevi oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Hakan Ünal’ın yaptığı Aslanköy – Mevlevi karşılaşmasının ilk devresi 1-1 tamamlandı.

İkinci devrede Aslanköy 3-2 öne geçmesine karşın son dakikalarda Mevlevi takımı bulduğu golle skoru 3-3 yaparak maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda her iki takımın gol çabası sonuç getirmeyince maçın galibini penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında rakibi Aslanköy’e üstünlük sağlayan Mevlevi 8-7 galip ayrılarak tarihinde ilk kez BTM1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

