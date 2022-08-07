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Mevlevi tarih yazdı

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BTM 2.Lig'de Play-Off final karşılaşmalarından biri olan Aslanköy – Mevlevi mücadelesinin normal süresi 3 – 3 eşitlikle tamamlanınca maçın galibi penaltı atışları sonunda Mevlevi oldu ve tarihinde ilk kez BTM 1. Lig’de oynama başarısını elde etti

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Mevlevi tarih yazdı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de Play-Off final karşılaşmalarından biri olan Aslanköy – Mevlevi mücadelesinin galibi penaltı atışları sonunda Mevlevi oldu.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Hakan Ünal’ın yaptığı Aslanköy – Mevlevi karşılaşmasının ilk devresi 1-1 tamamlandı.
İkinci devrede Aslanköy 3-2 öne geçmesine karşın son dakikalarda Mevlevi takımı bulduğu golle skoru 3-3 yaparak maçı uzatmalara götürdü.
Uzatmalarda her iki takımın gol çabası sonuç getirmeyince maçın galibini penaltı atışları belirledi.
Penaltı atışlarında rakibi Aslanköy’e üstünlük sağlayan Mevlevi 8-7 galip ayrılarak tarihinde ilk kez BTM1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.
 
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