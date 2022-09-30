İlk haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 22-26 Eylül tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Disiplin Kurulu Başkanı Gizem Bahri Soydan, Başkanvekili Cemal Gündüz ve üyeler Ozlem Bendasan, Savaş Çakıcı ile Hüseyin Baflı ilk toplantıda 1.haftada oynanan maçların raporlarını inceledi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Cenk Yılmaz (Merit Alsancak Yeşilova SK) 1 Maç
Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı Limasol) 1 Maç
Mahmut Aldemir (Hamitköy ŞHSK) 3 Maç
Ahmet Hafız (Küçük Kaymaklı TSK) 1 Maç
Ömer Bayraktar (Gönyeli SK) 2 Maç
Muhammet Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova SK) 3 Maç
Müslüm Atay (Cihangir GSK) 1 Maç
Enes İbrahim Keser (M. Hacıali Yılmazköy SK) 2 Maç
Mehmet Biricik (Yenierenköy TSK) 1 Maç
Kadir Görcan (Yalova SK) 1 Maç
Mehmet Kamçılı (M. Hacıali Yılmazköy SK) 1 Maç
Mustafa Akkuş (Miracle Karşıyaka ASK) 1 Maç
Necdet Numan (Düzkaya KOSK) 2 Maç
Fehim Ercan (Düzkaya KOSK) 1 Maç
Deniz Sesigüzel (Mormenekşe GBSK) 3 Maç
Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe GBSK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Hüseyin Dorak (Düzkaya KOSK) 1 Maç
Hasan Sadrazam (Türk Ocağı Limasol) 1 Maç
Üney Bensel (Gönyeli SK) 2 Maç
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