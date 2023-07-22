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İktisatbank BTM 2.Lig Çeyrek final günün sonuçları ve yarının programı

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İktisatbank BTM 2.Lig Çeyrek final günün sonuçları ve yarının programı
Akçay SK – Yeniceköy: 2 – 4
Tuzlaspor – Korkuteli : 1 – 1 (Pen 5 – 2)
Bahçeli SK – Gayretköy: 1 -1(Pen. 4 -5)
Sadrazam Kayalar SK – Şirinevler:6 – 0
Doğancı SK – Serdarlı GB: 1 -1 (Pen. 4 – 5 )
AtollKozanköy SK – Halil FalyalıKumyalı:4 – 0
23 TEMMUZ 2023, PAZAR
17.30 Akova Eray Vudalı Stadı Sun RepublicYarköy PGSK – Kırıkkale TSK(Tufan Çerçioğlu)
17.30 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Aslanköy GSD – Doğruyol Pınarbaşı(Serkan Özdenkçi)
17.30 Dipkarpaz Stadı Dipkarpaz TSK – Çamlıbel SKD(Abdullah Genç)
17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz – Royal Sun Ötüken (Arif Malek)
17.30 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy SK – Gaziveren SK(Burak Mandıralı)
17.30 Dörtyol AdemNural Stadı SB Tic. Güvercinlik İYSK – Ergazi GSK(Mehmet V. Çelik)
 
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