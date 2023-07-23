banner913
banner932
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
47 0
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
15 0
 
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
22 0
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
21 0
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
77 0
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
27 0
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
62 0
banner964

Tuzla adını yarı finale yazdırdı

banner476

Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca geçilen penaltı atışları sonucunda Tuzlaspor rakibi Korkuteli'ne 5-2'lik üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmeyi başardı

banner825
Tuzla adını yarı finale yazdırdı
İktisatbank BTM 2. Lig çeyrek final karşılaşmalarından biri olan Tuzlaspor – Korkuteli maçının  galibi penaltı atışları sonucunda Tuzlaspor oldu.

Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Ferhat Tuna’nın yaptığı karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede her iki takımda gol için yüklenirken karşılıklı birer golle karşılaşmanın normal süresi 1- 1 tamamlandı.

Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Korkuteli 2 Tuzlaspor üse 4 penaltıyı gole çevirince karşılaşmanın galibi Tuzlaspor 5 – Korkuteli 2 skoruyla Tuzlaspor oldu.
Bu sonuçla Tuzlaspor adını yarı finale yazdıran takımlar arasına girdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.