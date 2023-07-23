Tuzla adını yarı finale yazdırdı

Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca geçilen penaltı atışları sonucunda Tuzlaspor rakibi Korkuteli'ne 5-2'lik üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmeyi başardı

İktisatbank BTM 2. Lig çeyrek final karşılaşmalarından biri olan Tuzlaspor – Korkuteli maçının galibi penaltı atışları sonucunda Tuzlaspor oldu.Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Ferhat Tuna’nın yaptığı karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı.İkinci devrede her iki takımda gol için yüklenirken karşılıklı birer golle karşılaşmanın normal süresi 1- 1 tamamlandı.Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Korkuteli 2 Tuzlaspor üse 4 penaltıyı gole çevirince karşılaşmanın galibi Tuzlaspor 5 – Korkuteli 2 skoruyla Tuzlaspor oldu.Bu sonuçla Tuzlaspor adını yarı finale yazdıran takımlar arasına girdi.