Tuzla adını yarı finale yazdırdı

İktisatbank BTM 2. Lig çeyrek final karşılaşmalarından biri olan Tuzlaspor – Korkuteli maçının galibi penaltı atışları sonucunda Tuzlaspor oldu.
Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Ferhat Tuna’nın yaptığı karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede her iki takımda gol için yüklenirken karşılıklı birer golle karşılaşmanın normal süresi 1- 1 tamamlandı.
Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Korkuteli 2 Tuzlaspor üse 4 penaltıyı gole çevirince karşılaşmanın galibi Tuzlaspor 5 – Korkuteli 2 skoruyla Tuzlaspor oldu.
Bu sonuçla Tuzlaspor adını yarı finale yazdıran takımlar arasına girdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.