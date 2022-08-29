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Viva’da Ferhat Göçer’le Zafer Bayramı coşkusu

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Viva’da Ferhat Göçer’le Zafer Bayramı coşkusu
Ünlü sanatçı Ferhat Göçer geçtiğimiz akşam Vuni Palace & Viva Casino Hotel’de hayranlarıyla buluştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm masaların kırmızı beyaz bayraklar ve balonlarla donatıldığı gecede büyük coşku yaşandı.

Yoğun dinleyici kitlesiyle karşılaşan sevilen sanatçı, seslendirdiği şarkılarla misafirlerine keyif dolu anlar yaşattı.

Ellerinde TC ve KKTC bayraklarıyla Ferhat Göçer'e eşlik eden konuklar İzmir Marşı, Onuncu Yıl Marşı ve Gençlik Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdi.

Ferhat Göçer'in gecede ayrıca Kıbrıs şarkılarına yer vermesi dikkat çekti. Dillirga'yi söyleyen Göçer, konuklardan büyük beğeni topladı.
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