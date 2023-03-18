Hamitköy’de birlik beraberlik günü

Stadyum:Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler:Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Berk Bağrıkara
Hamitköy: Tolga, Toykan, Ömer, Faye, Mert, Salih, Cemre, Altan (67.Dk Kemal), Osman, İbrahim Güler, Ardahan
Mesarya: Mehmet Özeralp, İbrahim Çıdamlı, Orhan, Nevzat (75.Dk Hüseyin), Okan (85.Dk Ali), Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debouto, Eray (85.Dk Oğuzhan), Yusuf
Goller: 22.Dk Mert (Hamitköy)- 4+5.Dk Yusuf (Mesarya)
AKSA Süper Ligin 21. Haftasında Hamitköy,Mesarya’yıHamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
Utku Hamamcıoğlu ve arkadaşlarının iyi bir yönetim sergiledikleri maçın özellikle ilk devresi oldukça hareketliydi.
12.Dk:Mesarya’da İbrahim Çıdamlı’nın kullandığı köşe atışında Nevzat arka direkte bomboş durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.
22.Dk:Hamitköy atağında Toykan soldan rakiplerinden sıyrıldı ve topu ceza alanına ortaladı. Mert bu topa kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Mesarya
28.Dk: Mesarya atağında Okan’ın indirdiği topa İbrahim Çıdamlı vurdu ancak top üstten az farkla dışarıya gitti.
45+2.Dk:Mesarya atağında Orhan’ın soldan ortasında Eray’ın kafa vuruşunda üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
45+5.Dk: Mesarya atağında Eray soldan topu ceza alanına ortaladı ve Yusuf’un kafa vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-1 Mesarya
60.Dk: Mesarya atağında Debouto sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.
84.Dk: Hamitköy atağında Osman ceza sahası dışından sert ve etkili vurdu ancak kaleci Mehmet aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere çeldi.
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