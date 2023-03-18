Kartal, şaha kalktı

Stadyum:Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:Hakan Ünal, Emre Çevikdal, Mehmet Ekşici
Yenicami: Ercan, Hascan, Emirhan, Yakup, Fikret, Asrın, Sylla, Koray, Berkem, Karan, Ali Bayır
Dumlupınar: Türkkan, Necati, Olcay, Mehmet Batuhan, Berke, Ossy, Mert, Mehmet Altın, Osman, Tahsin, Emre Soytürk
Goller: 14.Dk Fikret, 71.Dk Ali Bayır, 77.Dk Hascan (Yenicami)- 1 ve 50.Dk Ossy (Dumlupınar)
AKSA Süper Ligin 21. Haftasında Yenicami, Dumlupınar’ı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
Kritik pozisyonların çok olduğu maçta hakem Hakan Ünal’a özellikle Yenicamililer, büyük tepki gösterdiler.
Maça hızlı başlayan Dumlupınar, Ossy ile 1 – 0 öne geçerken, Yenicami’den Fikret’in klas frikik golüyle devre 1 – 1 sona erdi.
İkinci devreye de yine etkili başlayan Dumlupınar, yine Ossy ile öne geçti. 2 – 1
Yenicami’de 2 – 1’den sonra özellikle hücum bölgesinde Ali Bayır ve Hascan gibi etkili isimlerin oyuna ağırlığını koymasıyla önce Dk. 71’de Dumlupınar savunmasının hatasında Ali Bayır ile eşitliği yakaladı. 2 – 2
Dk. 77’de yine savunmanın özellikle Olcay’ın hatasında bu kez maç boyunca savunmaya da yardımcı olan kaptan Hascan skoru belirledi ve maçı Yenicami 3 – 2 kazandı.
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