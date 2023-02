Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 28-29 Ocak 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 MAÇ: Eren Aygün, MckenzieMatthewBrennan (Doğan Türk Birliği), Erkan Yolaç (Lefke TSK), Berdancan Akın (Mağusa Türk Gücü), Arif Akbaş (Düzkaya KOSK), Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar TSK), Tolga Nergiz (Hamitköy ŞHSK), Mustafa Seleker (Cihangir GSK), Turan Eskidemir (Cihangir GSK) Süleyman Köse (Baf Ülkü Yurdu), Ahmet Can Temel (Miracle Karşıyaka ASK), Halit Özcezarlı (İncirli) , Murat Özkılıç (Yenierenköy TSK), Cengizhan Kurt (M. HacıaliYılmazköy SK), İsmail Birşen (Yeniboğaziçi DSK)

3 MAÇ: Muhammed Sarı, Hasan Ali Karadağ (Girne Halk Evi), Onur Çelik (Düzkaya KOSK), Rıdvan Aşan (ChinaBazaar Gençlik Gücü), Can Pakin (Türk Ocağı Lİmasol), Erhan Yıldıran (Pera L. Gençler Birliği SK), Adem Seven (Yeniboğaziçi DSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Murat Dağer (Doğan Türk Birliği), Burak Eligön (Girne Halk Evi), Mehmet Binboğa (Cihangir GSK)

2 Maç: Korhan Şenyüce (İncirli SK)

3 Maç: Cenk Osman Şeren (Yenierenköy TSK), Ege Nurtunç (Yeniboğaziçi DSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mustafa İnanç (Göçmenköy İYSK), Fikret Yağcıoğlu (Yenicami AK), Reşit Erişik (Göçmenköy İYSK), Abdullah Atma (Miracle Karşıyaka ASK), Osman Şah (Çetinkaya TSK), Deniz Kibar (Esentepe KKSK), Ardahan Orbay (Hamitköy ŞHSK), Berkan Sünmez (Yenierenköy TSK), Arda Yatman (Yonpaş Dumlupınar TSK), Gökberk Ejmi (İncirli SK), Eren Aksal (Türk Ocağı Limasol), Önder Zeyin (Düzkaya KOSK), Emre Çam (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK), Mustafa Akkuş (Miracle Karşıyaka ASK), RifatÖztezer (Lefke TSK), Yaşar Özer (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK), Toprak Bolcan (Küçük Kaymaklı TSK) Ahmet Hafız (Küçük Kaymaklı TSK), Tahir Sır (M. HacıaliYılmazköy SK)