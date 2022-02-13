Lefke beraberliklere abone

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Halil Canaloğlu, Abdullah Genç
Lefke: Mehmet Özeralp, Semih, YılmazŞipal(88.Dk Umut), Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Aykut, Mehmet Toros (73.Dk YılmazÇetin), YakupEsmeraslan, Aziz, KaanSavaşkan
Yenicami: Ercan, Yakup, Ali Bayır (46.Dk Mehmet Çavuş), Mehmet Göktaş, Fırat, Emirhan (86.Dk Selim), Berkem (71.Dk Asrın), Keita, Saadettin (46.Dk Ali Üçtaş), Kaan Erdoğan, Yasin
Goller:15.Dk Aziz (Lefke)-88.Dk Fırat (Yenicami)
NİYAZİ ERGÜLEN
Aksa Süper Lig’in 18. haftasında üst sıraları hedefleyen Lefke ile paly-out hattından uzaklaşmak isteyen Yenicami arasındaki mücadele karşılıklı atılan birer golle 1-1 tamamlandı.
15.Dk: Lefke atağında Kasım’ın ceza sahasına kafayla indirdiği topa son vuran isim Aziz oldu ve topu filelere gönderdi. Lefke 1-0 Yenicami
18.Dk: Yenicami atağında Fırat ceza sahası dışından sert vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.
31.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yakup’un vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.
46.Dk: Yenicami atağında Fırat ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
75.Dk: Yenicami’de Ali Üçtaş’ın kullandığı köşe atışında Keita’nın indirdiği topa Asrın neredeyse kalenin içerisinden bir vuruş çıkarttı ancak kaleci Mehmet gole izin vermedi.
77.Dk:Lefke atağında Yılmaz Çetin sağdan ceza sahasına girdi ve kalec Ercan’dan sıyrılıp şutunu attı ancak Yenicami savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
88.Dk: Yenicami’de Mehmet Göktaş’ın uzun gönderdiği topta savunmanın uzaklaştıramadığı topa Fırat vurdu ve topu filelere gönderdi. Lefke 1-1 Yenicami
90+5.Dk: Lefke atağında Kasım ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak bu pozisyonda hakem Mehmet Sezener devam dedi. Pozisyona Lefke camiası yoğun itirazda bulundu.
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