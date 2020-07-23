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Fenerbahçe'de Gustavo sevinci

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Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, idmanda yer aldı

Fenerbahçe'de Gustavo sevinci
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı lacivertlilerde, Gustavo sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisini kaçıran Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.
Gustavo ile ilgili Fransız L'Equipe Gazetesi, Olympique Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun takımdan ayrılan Lucas Tousart'ın yerini Gustavo ile doldurmayı planladığını yazmıştı
 
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