Fenerbahçe'de Gustavo sevinci

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı lacivertlilerde, Gustavo sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisini kaçıran Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.
Gustavo ile ilgili Fransız L'Equipe Gazetesi, Olympique Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun takımdan ayrılan Lucas Tousart'ın yerini Gustavo ile doldurmayı planladığını yazmıştı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.