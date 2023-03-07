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Ertuğrul Doğan başkanlığa aday

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Ertuğrul Doğan başkanlığa aday
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Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda ilk olarak başkanlığa adaylığını asbaşkan Ertuğrul Doğan açıkladı.
Doğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, öncelikle görevinden istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu'na hizmetleri ve kendilerine öğrettiklerinden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Başkanımız sayın Ağaoğlu ve yönetim kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan 2018'de zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukla sizlerin desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk." ifadelerini kullandı.
 
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