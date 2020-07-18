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Ersevenli Girne, Süper Lige yürüyor

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Son hafta öncesinde en yakın rakibi Gençler Birliği’ne 10 puan fark yapan Rıza Erseven’in çalıştırdığı Girne Halk Evi, Süper Lige yükselmek için play off maçlarını bekleyecek

Ersevenli Girne, Süper Lige yürüyor
18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:06

K-PET Birinci Ligde Mesarya’nın şampiyon, Yonpaş Dumlupınar’ın ise ikinci olarak K-PET Süper Lige yükselmesinde sonra terfi edecek olan 3. Takımın kim olacağı merak ediliyor.

Normal sezonu 3., 4., 5. ve 6. Sırada tamamlayacak takımların oynayacağı play off maçlarından sonra K-PET Süper Lige yükselecek 3. Takım belirlenecek. K-PET Süper Lige yükselecek 3. Takım olmak için en yakın aday, 3. sırada yer alan Girne Halk Evi görülüyor.

Son hafta öncesinde en yakın rakibi Gençler Birliği’ne 10 puan fark yapan Rıza Erseven’in çalıştırdığı Girne ekibi, Süper Lige yükselmek için play off maçlarını bekleyecek.

Teknik direktör Rıza Erseven ise Ozanköy ile geçen sezon kapısından döndüğü K-PET Süper Lige, Girne Halk Evi ile yükselmek istiyor.

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