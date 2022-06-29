banner762
banner815
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
28 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
19 0
 
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
47 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
26 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
24 0
Doyasıya bir eğlence yaşandı
Doyasıya bir eğlence yaşandı
74 0
"Hiç ders almıyoruz"
41 0
banner797
banner854

Emre Mor Fenerbahçe'de

banner476

banner825
Emre Mor Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Emre Mor ve Karagümrük ile transfer için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı lacivertlilerden konu ile ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadesine yer verildi.
Nordsjaelland takımında gösterdiği performansla 2016 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, daha sonra sırasıyla Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Vavacars Fatih Karagümrük formalarını giydi.
24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon kırmızı siyahlı formayla 29 resmi maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.  
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.