Devecioğlu: Hükümet ve federasyonlar kolaya kaçmamalı

Sedat Devecioğlu, “Hükümet ve federasyonlar kolaya kaçmak yerine en sağlıklı şartlarda spor yaptırma hedefinde olmalıdır. Arka sayfalar, spor haberleri yerine suç haberleri ile manşetlendirilmemelidir.” açıklamasını yaptı

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, ilk pandemi döneminde neden spor yapılmaması gerektiği düşüncesine açıklık getirirken, şimdi neden spor yapılması gerekir sorusuna ayrıntılı cevaplar verdi.

Arka sayfalarının,spor haberleri yerine suç haberleri ile manşetlendirilme tehlikesine dikkat çeken Sedat Devecioğlu’nun, hükümetin ve federasyonların kolaya kaçmak yerine en sağlıklı şartlarda spor yaptırmahedefinde olması gerektiğini belirttiği açıklamasışöyle:

“1. Dalga pandemide neden spor yapılmasın demiştik?

- İş yerlerinin kapalı oluşundan dolayı ekonomik olarak her sektör ve kulüp çok zor günler geçiriyordu ve liglerin oynanması için minimum her kulübün 300.000TL harcaması demekti.

- Hükümetin federasyon katkı paylarını ödeyemeyeceğini tahmin etmek için alim olmaya gerek yoktu. Ödeyeceği konusundaki hayalci yaklaşım maalesef birçok kulübü ciddi maddi zora sürüklemiştir ve bizleri maalesef haklı çıkarmıştır.

- Oynanmasını istemememizin bir büyük sebebide o dönemdeki hava sıcaklıklarıydı ki özellikle gece oynanmayan maçlar sonunda yapmış olduğumuz sıcağa bağlı kilo kayıpları ölçümlerinde 1 sporcunun ortalama 3.5 – 4 kg kadar sıvı kaybettiğine şahit olduk neyse ki çok şanslıyız sıvı kaybı sonucu ciddi sağlık problemleri yaşanmadı.

- O dönem 1,5 aylık süreci maddi ve manevi tolere edebilirdik. O yüzden oynanmasına karşıydık. Oynanma kararı alınınca da saygı duyduk ve tüm kulüp yöneticileri, teknik ekipler ve sporcular alacaklarımızın önemli bir bölümünü feda ederek o sıcaklarda gece gündüz çalışarak sezonun sahada tamamlanmasına katkı koyduk. Müsabakaların oynanmasını isteyen kesime katıldığım en önemli nokta da herkesin içinin rahat olduğu, adaletli bir şekilde küme çıkmaların ve düşmelerin yaşandığı, şampiyonlukların belirlendiği olmasıdır.

Şimdi neden spor yapılmalı?

- Fiziksel nedeni: Performans sporcularının 1 yıl takım sporundan uzak kalmasıyla; antropometrik( kilo artışı, yağ oranı artışı, kas kaybı vs) ve temel motorik özellikler(sürat, kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik) açısından ne kadar gerileyebileceği gerçeğini uzun süreli sakatlık geçiren veya uzun süre performans sporundan uzak kalan birisini gözlemlediğinizde çok rahat anlayabilirsiniz.

- Psikolojik nedeni: 7/24 sporla yaşayan bireylerin bir anda 1 yıl performans sporundan kopmaları, onları mental açıdan olumsuz etkileyecek. Sponsorlar, yönetimler, teknik ekipler ve sporcuların 1 yılsonunda geri dönüş motivasyonlarını toparlamak hiç de kolay olmayacak.

- Sosyal nedeni: Ülkemizde sporsal aktiviteleri rekreasyon amaçlı takip eden çok büyük bir kesim olduğunu biliyoruz ve özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın en önemli boş zaman faaliyetlerinin bu tür spor müsabakaları olduğunu unutmamalıyız!

- Ekonomik nedeni: Şu an ülkemizde, Dünyada olduğu gibi birçok kesim spor sayesinde evine ekmek götürmektedir. 1 yılı bu sektörde maalesef tolere edebilecek ekonomik bir yapımız bulunmamaktadır. Antrenörler, masörler, spor fizyoterapistleri, spor hekimleri, kondisyonerler, sporcu diyetisyenleri, kulüp malzemecileri, spor siteleri, spor yorumcularınınişsiz kalması sizlere ne ifade eder merak ediyorum.

1 yıl boyunca gazetelerin arka sayfalarının,spor haberleri dururken, uyuşturucu, cinayet, istismar, soygun haberleri ile mi manşetlendirilmesini istiyoruz?

Sonuç olarak hükümetin ve federasyonlarımızın kolaya kaçmak yerine bir an önce güvenli şartlarda bu topluma en sağlıklı şartlarda nasıl spor yaptırabilirim sorusuna cevap araması gerçeğinin asıl hedefinin olması gerektiğini düşünüyorum.

Bizler antrenörler, sporcular ve bağlı bulunduğumuz kulüplerimiz her türlü fedakarlığı daha önce yaptığımız gibi yine yapmaya hazır olduğumuzu sporun tüm kesimlerine bildiririz ve sporun askıya