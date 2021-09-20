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Deplasman takımlarının haftası

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Deplasman takımlarının haftası
AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonunun 1. haftası tamamlanırken, ilk haftamaçını 2 farkla kazanan Hamitköy,haftayı lider tamamladı
 
İlk haftada oynanan 8 maçın 5 tanesini deplasman takımları kazanırken, 2 maç berabere tamamlandı. Ev sahibi takımlardan sadece Gönyeli kazandı
 
Hamitköy futbolcusu Toykan Hacet ilk haftada Binatlı’ya 2 gol atarak, Gol Krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti
 
Haftanın Takımı: Yonpaş Dumlupınar
Yonpaş Dumlupınar, ilk maçında son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nü derbide, Canbulat Stadında iyi futbol oynayıp, mağlup ederek sezona 3 puanla başladı
 
Haftanın Yıldızı: Türkkan Delideniz (Yonpaş Dumlupınar)
Yonpaş Dumlupınar’ın, Mağusa Türk Gücü’nü derbide 1 – 0 mağlup ettiği maçta penaltı vuruşu dahil yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızı oldu
 
Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Sakallı (Hamitköy)
Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, zorlu Binatlıdeplasmanına takımını iyi hazırladı. Kırmızı siyahlılar iyi ve bilinçli futbol sonrasında rakibini mağlup ederken, ilk haftanın lideri oldu
 
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı(Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu)
Emre Öztaşlı, Küçük Kaymaklı ile Baf Ülkü Yurduarasında oynanan maçta pozisyonlara yakın olurken, yardımcıları ile uyumlu bir maç yönetti. Emre Öztaşlı’nın verdiği penaltı kararı da vermediği penaltı da doğruydu
 
Haftanın Kare Ası
Raif Pehlivan (Küçük Kaymaklı)
Talat (Gönyeli)
Toykan (Hamiköy)
Luka (Cihangir)
 
Haftanın On Biri
Mehmet (Lefke)
Kahraman (Gönyeli)
Armstrong (Lefke)
Rifat(Göçmenköy)
Dani (Hamitköy)
Berke(Dumlupınar)
Rifat (Hamitköy)
Mert (Dumlupınar)
Tacettin (Cihangir)
Hermann (Lefke)
Bekir (Göçmenköy)
 
AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA
Doğan Türk Birliği – Cihangir:          1-2
Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova            1-1
Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar: 0 - 1
Gönyeli – Türk Ocağı:                                   1-0
Binatlı – Hamitköy :                          0-2
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu 0-0
Girne Halk Evi – Göçmenköy                       1-2
Mesarya – Lefke                                0-1
 
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