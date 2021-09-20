Deplasman takımlarının haftası

Yonpaş Dumlupınar, ilk maçında son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nü derbide, Canbulat Stadında iyi futbol oynayıp, mağlup ederek sezona 3 puanla başladıYonpaş Dumlupınar’ın, Mağusa Türk Gücü’nü derbide 1 – 0 mağlup ettiği maçta penaltı vuruşu dahil yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızı olduHamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, zorlu Binatlıdeplasmanına takımını iyi hazırladı. Kırmızı siyahlılar iyi ve bilinçli futbol sonrasında rakibini mağlup ederken, ilk haftanın lideri olduEmre Öztaşlı, Küçük Kaymaklı ile Baf Ülkü Yurduarasında oynanan maçta pozisyonlara yakın olurken, yardımcıları ile uyumlu bir maç yönetti. Emre Öztaşlı’nın verdiği penaltı kararı da vermediği penaltı da doğruyduRaif Pehlivan (Küçük Kaymaklı)Talat (Gönyeli)Toykan (Hamiköy)Luka (Cihangir)Mehmet (Lefke)Kahraman (Gönyeli)Armstrong (Lefke)Rifat(Göçmenköy)Dani (Hamitköy)Berke(Dumlupınar)Rifat (Hamitköy)Mert (Dumlupınar)Tacettin (Cihangir)Hermann (Lefke)Bekir (Göçmenköy)AKSA SÜPER LİG 1. HAFTADoğan Türk Birliği – Cihangir: 1-2Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova 1-1Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar: 0 - 1Gönyeli – Türk Ocağı: 1-0Binatlı – Hamitköy : 0-2Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu 0-0Girne Halk Evi – Göçmenköy 1-2Mesarya – Lefke 0-1