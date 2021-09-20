Olaylı maç disiplinlik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Yenicami AK – Merit Alsancak Yeşilova SK maçı ile ilgili toplanıp, Disiplin Kuruluna sevk kararları üretti.

KTFF Soruşturma Mercinin kararları şöyle:

“Yenicami AK ve Merit Alsancak Yeşilova SK arasında oynanan AKSA Süper Lig maçında, Merit Alsancak Yeşilova SK, sebebiyet verdiği saha olaylarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Yenicami AK futbolcusu Mete Sağır, sportmenliğe aykırı hareketler ve spor ahlakına aykırı davranışları nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 35. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edildi.”



