Değirmenlik, ara transfere de hızlı başladı

İlk yarıda istediği sonuçları alamayan ve hedefini kupaya çeviren Miracle Değirmenlik yarın başlayacak ara transferin en hızlı takımı olarak dikkat çekiyor.

Göçmenköy’den Hüseyin Sadıklar ve Binatlı’dan Mustafa Süzgen ile anlaşmaya varan Değirmenlik bugün de Baf Ülkü Yurdu’nun milli kalecisi Erdoğan Nay’ı kadrosuna kattı. Değirmenlik ayrıca baf Ülkü Yurdu futbolcusu Onur’u da kiralık olarak transfer etti.

