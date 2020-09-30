Dana futbolu yeniden başlatacak

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulunu ziyaret ederek görüştü.
Yapılan görüşme sonrasında Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’yı futbolun yeniden başlayabilmesi için gerekli çalışmaları yapması konusunda görevlendirdi.
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