Cihangir kupada final istiyor

İkinci deve hazırlıklarının gerek çalışmalar gerekse transfer bakımından oldukça verimli geçtiğini belirten Cihangir teknik direktörü Davulcu, kupada hedeflerinin final oynayarak kupayı kazanmak olduğunu vurguladı

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Ligin güçlü ekiplerinden olan ve ilk devreyi Mağusa Türk Gücü’nün 7 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Cihangir takımı ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci devre hazırlıkları ve kupa hedefleriyle ilgili görüşlerini aldığımız Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, verimli ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek kupadaki hedeflerinin final olduğuna vurgu yaptı.Devre arası sonrasında çalışmalara Antalya kampı ile başladıklarını belirten Toygar Davulcu, Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini vurguladı.“DEVRE ARASINI GEREK ÇALIŞMALAR GEREKSE TRANSFER KONUSUNDA OLDUKÇA VERİMLİ GEÇİRDİK”10 Ocak’tan itibaren ise ikinci devre hazırlıklarına kendi tesislerinde yoğun bir şekilde çalışmayla devam ettiklerini anlatan Davulcu, Cihangir olarak devre arasını gerek çalışmalar gerekse transfer konusunda oldukça verimli geçirdiklerini söyledi. Transferde Rahmi ve Cem gibi iki tane çok önemli oyuncuyu kadrolarına katmalarıyla daha da güçlendiklerini belirten Davulcu, iyi bir çalışma ortamı ve havaları olduğunu ifade etti.İkinci devre maratonuna Cumartesi günü kupada Binatlı maçıyla başlayacaklarını aktaran Cihangir teknik direktörü Davulcu, camia olarak kupada hedeflerinin final oynayarak kupayı kazanmak olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda da Binatlı maçına çıkarak kazanmayı hedeflediklerinin altını çizen Davulcu, kupa maçında eksikleri olmayacağını ancak lig maçında kart cezalısı futbolcuları olacağını sözlerine ekledi.