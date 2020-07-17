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Cezalılar ve cezaları belli oldu

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Cezalılar ve cezaları belli oldu
17 Temmuz 2020 Cuma 17:26

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15-16 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

Mehmet Öztürk, Küçük Kaymaklı

3 maç

YUSUF ALTINER, Mesarya SK

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

SİNAN ÖĞÜT

L. Gençler Birliği SK

ÖMER ALBAYRAK

Hamitköy ŞHSK

KAAN SAVAŞKAN

Bostancı Bağcıl SK

BAYRAM ÖZGÜM

Binatlı YSK

HÜSEYİN TAŞÇI

Baf Ülkü Yurdu

AYBERK PAYAS

Dörtyol SK

AZAT BERHAN TİP

Gönyeli SK

İBRAHİM HATAY

Baf Ülkü Yurdu

BURAK SARIKAYA

Yonpaş Dumlupınar TSK

SÜLEYMAN BATUK

Lapta TBSK

HASAN ULUKÖK

Yenicami AK

TAHİR SOVUKOLUK

Karşıyaka ASK

KIVANÇ DEMİRCİOĞLU

Yalova SK

OHA JESUTEKEVWE

Türk Ocağı Limasol
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