Cezalılar ve cezaları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15-16 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Mehmet Öztürk, Küçük Kaymaklı
|
3 maç
|
YUSUF ALTINER, Mesarya SK
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
SİNAN ÖĞÜT
|
L. Gençler Birliği SK
|
ÖMER ALBAYRAK
|
Hamitköy ŞHSK
|
KAAN SAVAŞKAN
|
Bostancı Bağcıl SK
|
BAYRAM ÖZGÜM
|
Binatlı YSK
|
HÜSEYİN TAŞÇI
|
Baf Ülkü Yurdu
|
AYBERK PAYAS
|
Dörtyol SK
|
AZAT BERHAN TİP
|
Gönyeli SK
|
İBRAHİM HATAY
|
Baf Ülkü Yurdu
|
BURAK SARIKAYA
|
Yonpaş Dumlupınar TSK
|
SÜLEYMAN BATUK
|
Lapta TBSK
|
HASAN ULUKÖK
|
Yenicami AK
|
TAHİR SOVUKOLUK
|
Karşıyaka ASK
|
KIVANÇ DEMİRCİOĞLU
|
Yalova SK
|
OHA JESUTEKEVWE
|
Türk Ocağı Limasol