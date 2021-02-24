Zümrütköy’de zemin bakımlı

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt bölgesinin BTM İkinci Ligdeki temsilcilerinden Zümrütköy’ün maçlarını oynadığı Zümrütköy Stadı iyi zemini ile dikkat çekiyor.

Kulüp yönetiminin özverili bakımı sayesinde futbol oynamaya elverişli özelliğini yitirmeyen Zümrütköy Stadının zemini, kullanılan çim türü nedeniyle ise yer yer sarardı.

Bu arada fırtınadan zarar gören Zümrütköy Stadındaki ufak çaplı zarar ise henüz giderilmezken, yönetim Spor Dairesinden ilgi bekliyor.



