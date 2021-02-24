banner583
banner590
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
21 0
 
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
43 0
banner529
banner570

Zümrütköy’de zemin bakımlı

banner476

Zümrütköy’de zemin bakımlı
Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt bölgesinin BTM İkinci Ligdeki temsilcilerinden Zümrütköy’ün maçlarını oynadığı Zümrütköy Stadı iyi zemini ile dikkat çekiyor.
Kulüp yönetiminin özverili bakımı sayesinde futbol oynamaya elverişli özelliğini yitirmeyen Zümrütköy Stadının zemini, kullanılan çim türü nedeniyle ise yer yer sarardı.
Bu arada fırtınadan zarar gören Zümrütköy Stadındaki ufak çaplı zarar ise henüz giderilmezken, yönetim Spor Dairesinden ilgi bekliyor.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.