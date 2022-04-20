Beşiktaş'ta golcü arayışı

Beşiktaş'ta yeni sezon için arayışlar devam ediyor. Teknik direktör Valerien İsmael en az 2 santrfor takviyesi isterken, temaslar da hız kazanmış durumda

Beşiktaş'ta, yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

Sezon sonunda 14 futbolcusunun sözleşmesi bitecek siyah beyazlılar, 6 ya da 7 oyuncuyu renklerine bağlamayı düşünüyor.

Yönetim, ileride satarak gelir elde edeceği futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş, santrfor takviyesine yoğunlaşmış durumda.

Transfer listesinin ilk sırasında Alexander Sörloth bulunuyor.

Norveçli golcünün transfer kolay gözükmüyor.

26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'ın, 1 Mayıs'a kadar Sörloth'u satın alma opsiyonu var.

İspanyol ekibi bu maddeyi kullanmazsa Leipzig, golcü futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor.

Ancak Norveçli oyuncunun Türkiye'ye transferinde öncelik Trabzonspor'un elinde.

Beşiktaş, Sorlöth'un alternatiflerini de belirledi.

Siyah beyazlılar, MLS’de New England forması giyen Polonyalı Adam Buksa'yı yakından takip ediyor.

1 metre 93 santim boyundaki oyuncu, bu sezon oynadığı 7 maçta takımına 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 32 maçta 17 gol, 4 asist üretmişti.

Polonyalı oyuncunun temsilciyle ilk görüşmeyi gerçekleştiren siyah beyazlılar, rakam konusunda anlaşma sağlanması durumunda Adam Buksa'nın transferine sıcak bakıyor.

