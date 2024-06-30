Aslanköy tam gaz

BTM 2. Lig'de 4. Grupta Aslanköy, konuk ettiği Akıncılar’ı 5 – 0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de heyecan sürüyor.

BTM 2. Lig'de 4. Grupta Aslanköy, Akıncılar’ı konuk etti. Hasan Onalt Stadı’nda oynanan maçı Yusufcan Dönder yönetti. Maç boyunca üstün oynayan Aslanköy, Akıncılar karşısında ilk devreyi Hasan Denizalp ve Mustafa Arnavut’un golleriyle 2 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede de üstün olan Aslanköy, Emre Turgut’un 2 ve Selkan Deniz’in golleriyle maçı 5 – 0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Akıncılar’ın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

