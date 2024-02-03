Aksa Ligleri 17.Hafta maç programı ve hakemleri

SÜPER LİG
DÜN
Göçmenköy-Cihangir: 0 – 1
BUGÜN
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)
14.00 Gaziköy Stadı Mesarya-ChinaB.G.Gücü (Fehim Dayı)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı K.Kaymaklı-M.Karşıyaka (Turgay Misk)
4 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Çetinkaya (Evren Karademir)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü-PeraL.G.Birliği (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Y.Dumlupınar (Hüseyin Eyyüpler)
5 Şubat 2024, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Doğan T.Birliği (Ferhat Tuna)
1.LİG
BUGÜN
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Binatlı (Şakir Azizoğlu)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Ozanköy (Hüseyin Özkan)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı BafÜ.Yurdu-Geçitkale (Osman Özpaşa)
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Hamitköy (Hakan Ünal)
4 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-M.HacıaliYılmazköy (Mehmet Sezener)
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Dem’sCons.Çanakkale (Ali Özer)
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-M.Değirmenlik (İsmail Ercan)
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