Gençlerden çifte kutlama

Aksa 1.ligde mücadele eden Pera Larnaka Gençler Birliği’nde futbolculardan Salih Kaplan ve Bülent Tur’un doğum günleri kutlandı. Hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Düzkaya maçının son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamlayan Pera Larnaka Gençler Birliği futbol takımı antrenman sonrasında kulüp lokalinde yapılan sporcu toplantısının ardından doğum günleri olan Salih Kaplan ve Bülent Tur doğum günleri toplantı sonrasında kutlandı. Pera Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş, yönetim, teknik kadro ve futbolcuların yer aldığı sporcu toplantısı sonrasında Salih Kaplan ve Bülent Tur için hazırlanan pasta futbolcular tarafından üflenerek doğum günlerini kutladılar.
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