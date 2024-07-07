Türkiye veda etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. "Bizim Çocuklar" ilk yarıyı 1-0 önde bitirmesine rağmen 2. yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 2-1 yenik ayrılarak dev turnuvadan elendi

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake (Dk. 73 Van de Ven), Reijnders (Dk. 73 Veerman), Schouten, Simons (Dk. 87 Zirkzee), Bergwijn (Dk. 46 Weghorst), Gakpo, Depay (Dk. 87 Frimpong)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 82 Zeki Çelik), Kaan Ayhan (Dk. 89 Semih Kılıçsoy), Samet Akaydın (Dk. 82 Cenk Tosun), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan (Dk. 77 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 35 Samet Akaydın (Türkiye), Dk. 70 De Vrij, Dk. 76 Mert Müldür (Kendi kalesine) (Hollanda)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Bertuğ Yıldırım (Yedek kulübesinde) (Türkiye)



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Dev müsabaka TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlandı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-1 mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

ilk yarıda iyi bir oyun sergileyen "Bizim Çocuklar", 35. dakikada Arda Güler'in ortasına iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Ay-yıldızlı ekibimizin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi,

İkinci yarıya hücuma Weghorst oyuna alarak başlayan rakip Hollanda, 70. dakikada Stefan De Vrij ile skoru eşitledi: 1-1

Eşitlik golünden sonra baskısını sürdüren Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile 2-1 öne geçti.

Kalan sürede önemli pozisyonlar bulan A Millilerimiz, eşitlik golünü bir türlü bulamadı ve mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya veda ederken Hollanda adını yarı finale yazdırdı.



MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

1. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Depay'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada rakip yarı alana hızla geçen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan topla buluştu. Salih'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası önündeki Abdülkerim Bardakcı, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

GOOOOL | 35. dakikada Türkiye golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi. Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda Ake'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Frikikte topun başına geçen Arda'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

65. dakikada Türkiye yine tehlikeli geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hollanda savunmasının müdahalesinin ardından top Kenan Yıldız'ın önünde kaldı. Kenan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Verbruggen'den seken topta karambol oluştu. Kale sahası önündeki Weghorst, son anda müdahale ederek milli futbolculara şut imkanı tanımadı ve topu kornere gönderdi.

GOL| 70. dakikada Hollanda beraberliği yakaladı. Depay'ın kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda arka direğe ortaladığı topa Weghorst vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, direk dibinde müdahale ederek topu kornere çeldi. Depay, sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Boş durumda iyi yükselen De Vrij'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

GOL| 76. dakikada Hollanda öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Dumfries, kaleye paralel şekilde yerden tehlikeli bir pas gönderdi. Arka direkte Gakpo ile mücadele eden Mert Müldür'ün ters vuruşuyla top filelerle buluştu: 2-1

85. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak De Vrij'a çarparak kornere gitti.

89. dakikada Frimpong'un kafayla indirdiği top, Gakpo'nun önünde kaldı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gakpo'nun vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Türkiye beraberlik şansından yararlanamadı. Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasına Semih Kılıçsoy'un diziyle yaptığı vuruşta, kaleci Verbruggen topu güçlükle de olsa çelmeyi başardı.

Hollanda, karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu. Türkiye ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.