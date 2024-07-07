İskele’de ilk günün lideri Haskasap-Mulla ikilisi

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan 15. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface,

İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför

Okulu’nun da katkılarıyla organize edilen yarış, 6 Temmuz Cumartesi günü 52.Geleneksel İskele

Festival kapsamında Festival Alanı’nda yapılan seremoni ile başladı. İlk günün lideri Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi

Startın ardından ekipler 2 kez art arda Ardahan Etabı’nı, biri gündüz, biri gece etabı olarak geçip ilk

günü tamamladılar. Toplamda 22 ekibin start aldığı rallide NEU Drift Racing Team adına, Volkswagen

Polo GTI R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, 9:08.4’lük dereceleri ile ilk günü lider

tamamlamayı başardılar. İlk etabı kazanan, Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan

Evrensel ikilisi sadece 0.6 saniye farkla ikinci olurken, Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi günün

üçüncüsü oldu.

Pazar günü Topçuköy, Altınova, Sınırüstü ve İskele etapları geçilecek 7 Temmuz 2024 Pazar günü ise Topçuköy, Altonova, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 4 etap ikişer kez geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9,30 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı ile başlayacak. 09.18’de başlayacak etabın ardından 10.01’de yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğundaki

Altınova Etabı ve tekrar 10.34’de Topcuköy Etabı geçilecek. Servis arasının ardından ekipler bu kez

12.19’da yaklaşık 9.90 kilometre uzunluğundaki Sınırüstü Etabı’nı geçecekler. 13.25’de yeniden

Altınova etabı geçilerek 13.58’de ikinci kez Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar.

Yaklaşık 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 17.56 ve 18.59’da ilk aracın start

almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.