banner583
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
82 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
26 0
 
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
18 0
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
98 0
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
37 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
519 0
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
133 0
banner529
banner570

Taşımacıların eylemi sürüyor

banner476

Taşımacıların eylemi sürüyor

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle geçen Salı günü Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önündeki eylemini bir haftadır  sürdürüyor.

“SORUN BUGÜN ÇÖZÜLMEZSE AİLELERİMİZ DE EYLEME KATILACAK”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Ersan Saner’e, taleplerini kabul etmesi için çağrıda bulundu

Menteş Aytaç, bugün taleplerine olumlu yanıt almamaları halinde, yarın aileleri ve tüm üyeleri Başbakanlık önüne toplayarak eylem şeklini değiştireceklerini belirtti.  

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.